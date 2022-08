F1, GP Belgio 2022: anche Zhou Guanyu penalizzato per sostituzione di elementi della Power Unit (Di sabato 27 agosto 2022) Diventano sette i piloti che subiranno una penalità sulla griglia di partenza del GP del Belgio. Dopo Charles Leclerc, Max Verstappen, Valtteri Bottas, Esteban Ocon, Lando Norris e Mick Schumacher, anche Zhou Guanyu (Alfa Romeo) si unisce al club di coloro che partiranno nella seconda metà dello schieramento a Spa-Francorchamps. Precisamente, la penalità è di 10 posizioni per aver cambiato diversi elementi della sua Power Unit, con particolare riferimento a motore e cambio, utilizzando vari quinti componenti che vanno oltre quanto stabilito dal regolamento. Una situazione che, come si è visto, non è solitaria. DIRETTA F1, GP Belgio 2022 LIVE: le Red Bull impressionano, poi le Ferrari, Mercedes indietro Saranno delle ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) Diventano sette i piloti che subiranno una penalità sulla griglia di partenza del GP del. Dopo Charles Leclerc, Max Verstappen, Valtteri Bottas, Esteban Ocon, Lando Norris e Mick Schumacher,(Alfa Romeo) si unisce al club di coloro che partiranno nella seconda metà dello schieramento a Spa-Francorchamps. Precisamente, la penalità è di 10 posizioni per aver cambiato diversisua, con particolare riferimento a motore e cambio, utilizzando vari quinti componenti che vanno oltre quanto stabilito dal regolamento. Una situazione che, come si è visto, non è solitaria. DIRETTA F1, GPLIVE: le Red Bull impressionano, poi le Ferrari, Mercedes indietro Saranno delle ...

