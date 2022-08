F1, che squallore le pole fantasma e le qualifiche dei penalizzati. Riprendetevi i cavilli e ridateci le emozioni! (Di sabato 27 agosto 2022) “Siamo al limite. La vettura è al limite. L’essere umano è al limite. La Formula 1 è tutta qua” disse una volta Ayrton Senna. Caro Magic la speranza è che tu, ovunque sia, oggi abbia avuto di meglio da fare, evitando di seguire le qualifiche del Gran Premio del Belgio. L’attività a cui hai dedicato la tua esistenza e che ti ha prematuramente strappato a questo mondo non riguarda più solo raggiungere il limite umano e meccanico. Purtroppo non c’è più solo il cronometro con cui fare i conti, bensì anche i cavilli e i broccardi del regolamento. A Spa-Francorchamps abbiamo vissuto una situazione surreale. Due qualifiche all’interno di una. Quella canonica e quella dei penalizzati. I piloti sono letteralmente stati divisi in caste. Quelli destinati a giocarsi la pole position e quelli, invece, obbligati a ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) “Siamo al limite. La vettura è al limite. L’essere umano è al limite. La Formula 1 è tutta qua” disse una volta Ayrton Senna. Caro Magic la speranza è che tu, ovunque sia, oggi abbia avuto di meglio da fare, evitando di seguire ledel Gran Premio del Belgio. L’attività a cui hai dedicato la tua esistenza e che ti ha prematuramente strappato a questo mondo non riguarda più solo raggiungere il limite umano e meccanico. Purtroppo non c’è più solo il cronometro con cui fare i conti, bensì anche ie i broccardi del regolamento. A Spa-Francorchamps abbiamo vissuto una situazione surreale. Dueall’interno di una. Quella canonica e quella dei. I piloti sono letteralmente stati divisi in caste. Quelli destinati a giocarsi laposition e quelli, invece, obbligati a ...

pfmajorino : Che squallore le uscite di #Meloni di questi giorni. Che orrendo e terribile squallore. - sonoquella : RT @TizianaBtz: Ho trovato cosa mi urta di questa campagna elettorale. Non le facce o le balle, solite ennesime e noiose. Mi urta perché ci… - effeminuscola : RT @TizianaBtz: Ho trovato cosa mi urta di questa campagna elettorale. Non le facce o le balle, solite ennesime e noiose. Mi urta perché ci… - FieroItalico : @e_falce @ZanAlessandro @LiaQuartapelle Ancora non è chiaro perché in certe manifestazioni, che anche tante persone… - OA_Sport : #F1 Uno squallore quanto accaduto oggi nelle qualifiche del GP del Belgio: Circus schiavo di cavilli -