(Di sabato 27 agosto 2022) Roma, 27 ago. (Adnkronos) - "Occhio ragazzi, voi pensavate che i vostrifossero la disoccupazione, il precariato, gli affitti e i mutui alle stelle: nulla di tutto questo. Peril problema è che non c'è più lamilitare obbligatoria. Quindi tutti voi in fila a far di nuovo il militare per un anno". Così il leader del M5S, Giuseppe, in un video su Instagram in cui si rivolge ai. "E guardate - va avanti l'ex premier - che gli amici die Meloni in Polonia si sono mossi in tale direzione: hanno introdotto obbligatoriamente nelle scuole l'insegnamento della disciplina militare e dell'uso delle, un progetto in controtendenza con le istanze degli esperti, che dicono che gli eserciti militari non hanno bisogno di quantità ma di ...

CarloCalenda : Vorrei solo che gli elettori del ?@pdnetwork? fossero consapevoli di cosa accadrà dopo le elezioni. Dopo Boccia, Pr… - fattoquotidiano : Elezioni, Conte: “Larghe intese? Sembra che le forze che parlano di agenda Draghi abbiano obiettivo di gestire il p… - fattoquotidiano : Elezioni, Conte: “Alle donne va assicurata vera parità, il congedo di paternità deve arrivare alla stessa durata di… - mbrandalesi : RT @jontargetti: Non sarebbe stato meglio avere Draghi al suo posto a fronteggiare situazione caro energia, anziché perdere 4 mesi tra elez… - caterina_manzi : RT @jontargetti: Non sarebbe stato meglio avere Draghi al suo posto a fronteggiare situazione caro energia, anziché perdere 4 mesi tra elez… -

Pd, M5S e Terzo Polo giù Intanto a meno di un mese dalle, la fiducia degli italiani nel ... Stabile la Lega guidata da Matteo Salvini al 14,3% mentre M5S di Giuseppee Forza Italia di ...Se alle"vincesse il centrodestra e si affermasse Fdi non ho ragione di credere che Mattarella non indichi" me come premier, afferma la Meloni. "Giorgia Meloni non ha nessun bisogno di essere ... Elezioni: Conte, 'per Salvini leva risolve problemi giovani, destra per studenti con armi' Grazie a Salvini, Berlusconi e Conte il Governo Draghi ha le mani legate. Il prezzo record raggiunto dal gas, oltre quota 315 euro per megawattora, irrompe nel dibattito tra i partiti, che si concentr ...Giuseppe Conte, leader del M5S, ha chiesto misure immediate in Parlamento per contrastare il caro bollette e gas.