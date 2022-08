Como | salgono sul tetto del duomo per un selfie | nei guai anche un ragazzo di Nembro

(Di sabato 27 agosto 2022). Sono intervenuti i vigili del fuoco con l’autoscala sabato mattina alle 7 suldiper fare scendere cinque ragazzi, un bergamasco di 22 anni residente ae quattro francesi, che camminavano sui cornicioni dell’abside della Cattedrale, a un’altezza di circa venti di metri. Alcuni di loro, di un’età compresa tra i 22 e i 32 anni, avevano un’attrezzatura fotografica. Sono stati alcuni passanti a notarli e a chiamare i soccorsi. Una volta recuperati dai vigili del fuoco, i ragazzi sono stati accompagnati in questura per valutare se dal loro comportamento possano derivare reati. Pare si tratti di un gruppo non nuovo alle “scalate di monumenti”. Resta da capire come abbiano fatto i cinque a salire sulla cattedrale gotico-rinascimentale. Percorsi di salita ci sono, dall’interno, ma sono chiusi al ...

