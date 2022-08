Bimba di 7 anni muore schiacciata da una statua (Di sabato 27 agosto 2022) Un piccolo angelo ha perso la vita ieri in un tragico incidente: è stata schiacciata da una statua di marmo mentre si trovava in vacanza con la propria famiglia. La piccola Lavinia Trematerra, bambina napoletana di 7 anni, era in un albergo... Leggi su europa.today (Di sabato 27 agosto 2022) Un piccolo angelo ha perso la vita ieri in un tragico incidente: è statada unadi marmo mentre si trovava in vacanza con la propria famiglia. La piccola Lavinia Trematerra, bambina napoletana di 7, era in un albergo...

fanpage : Si è avvicinato alla mamma di una bimba di otto anni e le ha offerto oltre centomila dollari per 'acquistare' la pi… - ItalianAirForce : Ieri pomeriggio una bimba di 5 anni in imminente pericolo di vita è stata trasportata in un’ambulanza caricata su u… - zazoomblog : Lido dei Pini bimba di 10 anni morsa al viso da un pitbull in un camping - #bimba #morsa #pitbull #camping… - _mmerli : RT @mentecritica: Bimba di 7 anni morta tragicamente perché una statua le è caduta addosso. No link. No foto per rispetto. Un abbraccio sin… - Manu777711 : RT @mentecritica: Bimba di 7 anni morta tragicamente perché una statua le è caduta addosso. No link. No foto per rispetto. Un abbraccio sin… -