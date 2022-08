Almanacco del 27-08-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 27 agosto 2022)del giorno sabato 27 agosto Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa Monica di origine fenicia o nord africana da significato Ignoto da Medioevo in poi è stato di frequente ricondotto al latino monio consigliere oppure al Greco monos uno solo proverbio dice tempo bello brutto in campagna nasce tutto E vabbè sono nati oggi Lyndon Johnson Tom Ford Francesco Venditti Noi andiamo a fare gli auguri questa ad Antonello buon compleanno Antonello lo facciamo anche a Lucia e poi ancora Giusy Caterina i più rapidi che ci hanno scritto ancora oggi Vivian SaraSabrina Buona giornata andiamo a fare subito il nostro viaggio nel tempo 27 agosto 1859 a titusville Pennsylvania Viene aperto il primo Pozzo petrolifero la storia questo momento il nuovo combustibile comincerà sostituire il carbone in tutto il mondo 27 agosto 1955 esce la prima edizione del ...