Ajax, le condizioni per cedere Antony (Di sabato 27 agosto 2022) Dopo lo sfogo di Antony, l'Ajax riflette sulla situazione dell'attaccante. Come riportato da Sky Sports Uk, il Manchester United proverà... Leggi su calciomercato (Di sabato 27 agosto 2022) Dopo lo sfogo di, l'riflette sulla situazione dell'attaccante. Come riportato da Sky Sports Uk, il Manchester United proverà...

JuveNelCuore88 : @marcoprimo72 @PieroFesta @salpaladino Siamo usciti contro l'Ajax dei ragazzini con il signore da 30 gol in su. Meg… - napoliculture : ??Da parte del #Napoli c’è apertura a Cristiano #Ronaldo, ma a determinate condizioni: più di 100M per #Osimhen, pre… - BackAngelo : @Torrenapoli1 AJAX e Liverpool spigoloso ma con questo Napoli non fanno paura, i Rangers l'unica difficoltà palpab… - NandoPiscopo1 : @GiovaB95 E adesso hanno solo lui e pulisic come riserve di mount e sterling Odoi sta andando al lerverkusen. Quell… - PAOLI19536594 : @TheLastDuivel A questo punto mi chiedo se il Milan in futuro fara' delle trattative con il Chelsea, che disponibil… -