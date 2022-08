A tutto gas, le proposte dei partiti: dal razionamento all’ora legale per 12 mesi (Di sabato 27 agosto 2022) Tocca il suo nuovo massimo storico, il prezzo del gas. E l'allarme sociale portato dal caro energia irrompe nella campagna elettorale. A tutto gas, dunque. Con i partiti, da destra a sinistra, che chiedono all'esecutivo di agire immediatamente per arginarne la portata. "Se il prezzo non scende, il prossimo governo dovrà razionare luce e gas a partire dalle imprese", la previsione fosca di Matteo Salvini L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 27 agosto 2022) Tocca il suo nuovo massimo storico, il prezzo del gas. E l'allarme sociale portato dal caro energia irrompe nella campagna elettorale. Agas, dunque. Con i, da destra a sinistra, che chiedono all'esecutivo di agire immediatamente per arginarne la portata. "Se il prezzo non scende, il prossimo governo dovrà razionare luce e gas a partire dalle imprese", la previsione fosca di Matteo Salvini L'articolo proviene da Firenze Post.

