Wijnaldum non si opera: tempi di recupero più lunghi (Di venerdì 26 agosto 2022) Georgino Wijnaldum ha deciso: niente intervento chirurgico dopo la frattura della tibia destra alla vigilia di Roma-Cremonese. Scelta la terapia conservativa con uno stop che sarà inevitabilmente più lungo e che lo costringerà a saltare il Mondiale con la sua Olanda, per dare appuntamento al campo per il 2023. Tra 6-8 settimane sarà effettuata una L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 26 agosto 2022) Georginoha deciso: niente intervento chirurgico dopo la frattura della tibia destra alla vigilia di Roma-Cremonese. Scelta la terapia conservativa con uno stop che sarà inevitabilmente più lungo e che lo costringerà a saltare il Mondiale con la sua Olanda, per dare appuntamento al campo per il 2023. Tra 6-8 settimane sarà effettuata una L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

angelomangiante : #Wijnaldum non si opera. Ha scelto la terapia conservativa. Stop di 3-4 mesi. Ritorno in campo nel 2023. @SkySport - SkySport : ULTIM'ORA ROMA WIJNALDUM NON SI OPERA, STOP DI 3-4 MESI Dopo la rottura della tibia ha scelto la terapia conservati… - GoalItalia : Wijnaldum ha deciso: non si opera Tempi di recupero più lunghi ? ? - sportli26181512 : #Roma, #Wijnaldum non si opera: scelta la terapia conservativa: Il centrocampista olandese dovrebbe restare fuori p… - Stefaniaugo77 : RT @CalcioFinanza: #Roma, #Wijnaldum non si opera: si allungano i tempi di recupero -