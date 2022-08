US Open 2022, Nadal pesca bene: fiducia sugli azzurri ma serve l’elmetto (Di venerdì 26 agosto 2022) In un’atmosfera resa incerta dalla situazione legata a Novak Djokovic, alla fine il tabellone maschile degli US Open 2022 è stato sorteggiato senza il campione serbo (non vaccinato). Le altre assenze illustri sono quelle del tedesco Zverev, dell’americano Opelka e del francese Monfils in un field dove, mai come quest’anno, a regnare sono equilibrio ed incertezza. In attesa dei tanti italiani impegnati nel turno decisivo delle qualificazioni, sono cinque gli azzurri nel main draw. Jannik Sinner e Lorenzo Musetti potrebbero scontrarsi agli ottavi di finale e sono nella parte bassa insieme ad Alcaraz e Nadal. Berrettini, invece, è dalla parte di Medvedev. Prima per lui, però, c’è da gestire un ottavo di finale da brividi contro Tsitsipas. Presenti anche Fabio Fognini e Lorenzo Sonego. Per entrambi, tuttavia, il cammino ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 agosto 2022) In un’atmosfera resa incerta dalla situazione legata a Novak Djokovic, alla fine il tabellone maschile degli USè stato sorteggiato senza il campione serbo (non vaccinato). Le altre assenze illustri sono quelle del tedesco Zverev, dell’americano Opelka e del francese Monfils in un field dove, mai come quest’anno, a regnare sono equilibrio ed incertezza. In attesa dei tanti italiani impegnati nel turno decisivo delle qualificazioni, sono cinque glinel main draw. Jannik Sinner e Lorenzo Musetti potrebbero scontrarsi agli ottavi di finale e sono nella parte bassa insieme ad Alcaraz e. Berrettini, invece, è dalla parte di Medvedev. Prima per lui, però, c’è da gestire un ottavo di finale da brividi contro Tsitsipas. Presenti anche Fabio Fognini e Lorenzo Sonego. Per entrambi, tuttavia, il cammino ...

Open_gol : La lotta all’evasione non c’è nel programma del centrodestra: Carlo Cottarelli ha detto la verità Realizzato in… - Agenzia_Ansa : Novak Djokovic non parteciperà agli Us Open, al via dalla prossima settimana. 'Buona fortuna agli altri giocatori'… - Open_gol : «Abbiamo davanti la stessa destra che portò l'Italia alla bancarotta, il nome Tremonti vuol dire condono» Enrico Le… - annalaurabar : RT @Open_gol: Ogni giorno, secondo gli esperti, andrebbero in fumo oltre 4,3 milioni di gnl - alcardone37 : RT @Open_gol: La lotta all’evasione non c’è nel programma del centrodestra: Carlo Cottarelli ha detto la verità Realizzato in collaboraz… -