Una Vita, spoiler 28 agosto: David riesce a mandar via Luis dal quartiere, poi rivela ad alcuni vicini la verità su Aurelio. Ramòn non racconta a Lolita dei terreni (Di venerdì 26 agosto 2022) Una Vita, spoiler 28 agosto: cosa succederà nella puntata di domani, l'ultima della settimana? Rivedremo David, che manderà via Manas aiutando i vicini, poi dirà ad alcuni di loro che dietro di lui c'era Aurelio. Fabiana ed Inma manderano a monte un affare di Jacinto e Servante con le arance. José aiuterà Ramòn a vendere i terreni, ma a pochi soldi. La nuora verrà a sapere quello che ha fatto il suocero, ma lui non le dirà la verità. Una Vita, anticipazioni 28 agosto: David caccia Manas e dice a Lolita, Fabiana e Pascual ciò che ha fatto Aurelio David si attiva per aiutare i commercianti del quartiere ...

