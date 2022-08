Una vita di colonne sonore, i fratelli De Angelis sul palco di piazzale Alpini (Di venerdì 26 agosto 2022) Concerti. Gli Oliver Onions hanno scelto Bergamo per l’unica data estiva del «Future Memorabilia Tour», il 27 agosto al Nxt Station di piazzale Alpini. Guido e Maurizio hanno realizzato oltre 120 musiche per film che hanno segnato gli anni Ottanta. Gli arrangiamenti per Dalla e Baglioni. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 26 agosto 2022) Concerti. Gli Oliver Onions hanno scelto Bergamo per l’unica data estiva del «Future Memorabilia Tour», il 27 agosto al Nxt Station di. Guido e Maurizio hanno realizzato oltre 120 musiche per film che hanno segnato gli anni Ottanta. Gli arrangiamenti per Dalla e Baglioni.

