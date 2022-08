Ultime Notizie Roma del 26-08-2022 ore 13 | 10

(Di venerdì 26 agosto 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio da qui energetica torna ad accendere la campagna elettorale dopo che le quotazioni del gas sono schizzate sopra i €320 Bonomi parla del governo draghi che deve intervenire a sostegno delle imprese Calenda propone di sostenere la campagna elettorale per dedicarsi alle misure contro il caro bollette con te Finalmente si è svegliato dal Movimento 5 Stelle allarme già 6 mesi fa il leader della Lega Matteo Salvini attacca dice così perché sta di aver perso poi però aggiunge attesa che l’Unione Europea imponga un tetto al prezzo del gatto per il governo draghi intervenga Enrico Letta subito decreto per raddoppiare il credito di imposta alle aziende alle 16 di oggi scade per i partiti il termine per depositare le liste dei candidati alle prossime elezioni la meloni a sicura di ...

SkyTG24 : 'Andate a votare, l'Italia ce la farà anche questa volta' Le parole di #Draghi dal palco di #Rimini… - sole24ore : ?? I #partiti «pensano alla campagna elettorale, che è su altri temi». Di fronte all’«emergenza nazionale» del caro… - Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - AlBizzotto : RT @sole24ore: ?? I #partiti «pensano alla campagna elettorale, che è su altri temi». Di fronte all’«emergenza nazionale» del caro energia,… - GrSociale : ? È tempo di #Grs: scopri le ultime notizie sul sociale -

Il Sole 24 ORE

Le tratte interessate sono le principali arterie stradali e autostradali, in direzione delle regioni del Nord e verso i grandi centri urbani, ma anche per lepartenze in direzione delle ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Il 25 settembre si vota in ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ... Ucraina, ultime notizie. Zaporizhzhia, paura per un breve distacco dalla rete elettrica. Dugina, ... Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...Una città a misura di studente non può avere gli affitti troppo alti e poche offerte di alloggio rispetto alla richiesta. L'allarme parte da Link, il sindacato studentesco: i dati sui costi degli affi ...