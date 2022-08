Tragedia a Gorno | cade da un albero e muore

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 26 agosto 2022). Era impegnato in alcune operazioni di potatura degli alberi quando improvvisamente è caduto da una pianta ed è morto. È questa una prima sommaria ricostruzione di quanto avvenuto nella mattinata di venerdì 26 agosto a, dove un anziano di 74 anni, residente in paese, ha perso la vita. L’allarme era scattato attorno alle 8.30, in un’area boschiva di via Sant’Antonio: sul posto si sono precipitati ambulanza, auto medica, vigili del fuoco e soccorso alpino ma date le sue condizioni, apparse subito gravissime, sul posto è stato inviato anche un elicottero alzatosi in volo da Bergamo. Nonostante i tentativi dei soccorritori di rianimarlo, però, per lui non c’è stato nulla da fare: si è spento prima che potesse essere trasportato in ospedale. Le cause che hanno provocato la caduta sono ancora in fase di accertamento e al momento nessuna ipotesi, ...