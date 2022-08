leopodogirgen1 : @CottarelliCPI Tanti cittadini italiani non sanno ragionare perché L'Italia è ' babana civitas cavolorumque mater '… - Acli_Terra : Stasera alle 21.30 il Presidente di #AcliTerra, @nictavoletta su @RadioMater per il programma *VIVERE OGGI LA NOSTR… -

Il Notiziario

... i numerosi casi di cineasti perseguitati cui l'ICFR si sta occupando nel resto del mondo (Orwa Nyrabia), la situazione in Turchia, con riferimento al caso della produttrice Cigdeme dei suoi ...... i numerosi casi di cineasti perseguitati cui l'ICFR si sta occupando nel resto del mondo (Orwa Nyrabia), la situazione in Turchia, con riferimento al caso della produttrice Cidgeme dei suoi ... Terra Mater Festival a Saronno: un mese di eventi per il futuro del pianeta Conto alla rovescia per l’avvio di Terra Mater Festival a Saronno. Oltre un mese con oltre 40 eventi dedicati al futuro del pianeta.LECCE - Sarà inaugurata giovedì 1° settembre alle ore 20.30, presso la Fondazione Palmieri (Vico dei Sotterranei, 21, Lecce), la mostra d’arte “Mater: Filosofie futuristiche” del pittore e scultore sa ...