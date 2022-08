Si ribalta col trattore e resta schiacciato | dramma nel Casertano

(Di venerdì 26 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoVairano Scalo (Ce) – Ancora un incidente sul lavoro: un uomo 60 anni ha perso la vita dopo essersito colcol quale stava lavorando. E’ successo in una frazione di Vairano Scalo, a Marzanello. Immediati gli interventi di Carabinieri e dei medici del 118 ma per l’agricoltore non c’è stato nulla da fare, il peso dello ha. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

