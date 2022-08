Selena Gomez e Rema in Calm Down, tra good vibes ed essenzialità (testo e traduzione) (Di venerdì 26 agosto 2022) Chitarra acustica, percussioni e good vibes: questa la formula scelta da Selena Gomez e Rema in Calm Down, una collaborazione che unisce il mondo pop e r’n’b della cantante di Grand Prairie e l’universo e l’afro-fusion dell’artista nigeriano. Selena Gomez e Rema si muovono tra percussioni e corde di metallo, il tutto su un beat che sa far ballare quanto assopire grazie alla positività che trasuda da ogni nota. Calm Down con Selena Gomez è la versione remix di un brano contenuto in Rave & Roses, album di debutto di Rema già trainato dal singolo di successo Soundgasm nonché al 15esimo posto nella classifica Afrobeats Songs USA. ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 26 agosto 2022) Chitarra acustica, percussioni e: questa la formula scelta dain, una collaborazione che unisce il mondo pop e r’n’b della cantante di Grand Prairie e l’universo e l’afro-fusion dell’artista nigeriano.si muovono tra percussioni e corde di metallo, il tutto su un beat che sa far ballare quanto assopire grazie alla positività che trasuda da ogni nota.conè la versione remix di un brano contenuto in Rave & Roses, album di debutto digià trainato dal singolo di successo Soundgasm nonché al 15esimo posto nella classifica Afrobeats Songs USA. ...

