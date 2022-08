sportli26181512 : Sarri: 'Sulla partita secca possiamo battere tutti, il problema è la continuità': Sarri: 'Sulla partita secca possi… - yassine01937035 : RT @Gazzetta_it: Sarri: 'Sulla partita secca possiamo battere chiunque' #LazioInter - LALAZIOMIA : #Calcio Lazio-Inter, Sarri: 'Sulla partita secca possiamo battere chiunque' - sportli26181512 : #Sarri carica la #Lazio: 'Possiamo vincere con chiunque'. E su Luis Alberto...: Il tencico biancoceleste si gode il… - Gazzetta_it : Sarri: 'Sulla partita secca possiamo battere chiunque' #LazioInter -

Mauriziovola basso. La vittoria con l'Inter ha offerto una super - Lazio, ma il tecnico è consapevole che la sua squadra dovrà offrire altre prestazioni simili. "Stiamo dando buoni segnali, gestiamo ...Commenta per primo Maurizio, allenatore della Lazio , ha commentato ai microfoni di DAZN la vittoria ottenuta con il ...ROSA PROFONDA - 'Per me la problematica è più mentale. Se l'ambiente è ...Le parole in conferenza stampa degli allenatori di Lazio e Inter, Maurizio Sarri e Simone Inzaghi, al termine del match all'Olimpico ...ROMA, 26 AGO - "Stiamo dando dei segnali attraversando senza rischiare fasi di difficoltà della partita. Abbiamo acquisito in ordine e compattezza, se poi viene fuori la qualità che abbiamo possiamo v ...