"Pronti a chiedere revoca della concessione": duro comunicato contro DAZN! (Di venerdì 26 agosto 2022) Il 'caso DAZN' continua a far discutere nel mondo del calcio e non solo. In queste ore è arrivato anche un duro comunicato del Codacons, che prende posizione in merito alle polemiche di questo inizio di campionato: "In occasione della terza giornata di campionato di calcio di serie A nella quale si disputeranno tre match importanti, il Codacons diffida ufficialmente Dazn affinché garantisca i servizi agli utenti e assicuri la corretta visione delle partite. Dazn trasmetterà infatti in diretta venerdì Lazio-Inter a partire dalle 20.45, sabato Juventus-Roma alle 18.30 e domenica Fiorentina-Napoli alle 20.45, tre incontri molto attesi dai tifosi e dagli amanti di calcio. DAZN (Photo by Alex Grimm/Getty Images)"Vigileremo sulla corretta trasmissione delle partite e su eventuali problemi tecnici che dovessero manifestarsi nel corso ...

