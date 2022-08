Nuovo colpo per il Newcastle di PIF: preso Isak per 70 mln (Di venerdì 26 agosto 2022) Adesso è ufficiale: Alexander Isak è un Nuovo giocatore del Newcastle. Il club di proprietà del Public Investment Found (PIF), il fondo sovrano dell’Arabia Saudita, ha acquistato l’attaccante svedese dalla Real Sociedad. Lo ha annunciato il club con una nota ufficiale: “Il Newcastle United è lieto di annunciare la firma di Alexander Isak per una L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 26 agosto 2022) Adesso è ufficiale: Alexanderè ungiocatore del. Il club di proprietà del Public Investment Found (PIF), il fondo sovrano dell’Arabia Saudita, ha acquistato l’attaccante svedese dalla Real Sociedad. Lo ha annunciato il club con una nota ufficiale: “IlUnited è lieto di annunciare la firma di Alexanderper una L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

