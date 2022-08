"Non dice la verità". Ferragni smascherata: aborto e Meloni, cosa non torna (Di venerdì 26 agosto 2022) Chiara Ferragni da Ibiza, dove è in vacanza con Fedez e i figli Vittoria e Leone, ne combina una al giorno. L'altro ieri ha pubblicato una foto insieme al marito in bilico su una roccia che è stata bocciata dai follower: in molti hanno definito la situazione pericolosa e un cattivo esempio per i più giovani. Non contenta, a meno di 24 ore dall'avvio della campagna elettorale di Giorgia Meloni ad Ancona, attacca Fratelli d'Italia, sostenendo (su Instagram) che «ha reso impossibile l'aborto nelle Marche che governa...». Immediata la replica di Isabella Rauti, responsabile del dipartimento famiglia di Fdi e di Eugenia Roccella candidata nelle liste di Fdi: «Se la stampa e le influencer vogliono occuparsi seriamente dell'aborto nella regione Marche, dovrebbero informarsi sulla base dei dati e consultare le ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) Chiarada Ibiza, dove è in vacanza con Fedez e i figli Vittoria e Leone, ne combina una al giorno. L'altro ieri ha pubblicato una foto insieme al marito in bilico su una roccia che è stata bocciata dai follower: in molti hanno definito la situazione pericolosa e un cattivo esempio per i più giovani. Non contenta, a meno di 24 ore dall'avvio della campagna elettorale di Giorgiaad Ancona, attacca Fratelli d'Italia, sostenendo (su Instagram) che «ha reso impossibile l'nelle Marche che governa...». Immediata la replica di Isabella Rauti, responsabile del dipartimento famiglia di Fdi e di Eugenia Roccella candidata nelle liste di Fdi: «Se la stampa e le influencer vogliono occuparsi seriamente dell'nella regione Marche, dovrebbero informarsi sulla base dei dati e consultare le ...

matteorenzi : Siamo in crisi energetica ma il sindaco di Piombino (Fratelli d'Italia) dice NO al rigassificatore. Il PD temporeg… - matteorenzi : #Enews Berlusconi dice di attaccare me e Calenda. Io non attacco nessuno, ma chiedo agli elettori di Forza Italia:… - PagellaPolitica : L’economista @CottarelliCPI ha ragione quando dice che «la parola “evasione fiscale” non compare neanche una volta… - batman331212 : RT @umanesimo: Questo grafico ci dice una cosa sola: non alleandosi con il m5s (quella è stata la funzione del blitz di Calenda) il Pd ha d… - AnsiAle : @soloioenessuno Poi uno dice so strana, mi comporto in maniera non lineare...eh?? ?? -