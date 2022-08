eppaq_2 : @Cazzaccimiei1 @Prudenzi4 @FelipeKarmelo @estmodusinrebus Btw, con l'acqua e sale non scherso, i medici la temono p… - leggoit : Niente acqua e niente bagno, sequestrata da amante respinto e trattata come un animale - mariacc4880 : Un tuffo dove l'acqua è più blu niente di più... Ma che disperazione, nasce da una distrazione, era un gioco non e… - confyna : questa volta il signor grafico c’era vicino a fare qualcosa di decente, ma no, ha dovuto strafare con quel verde ac… - Rolfi39 : RT @fanpage: Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Nonostante i tentativi di rianimazione dei medici del 118, giunti subito sul posto… -

Risoluto.it

Le impediva di bere e di andare in bagno trattandola come fosse un animale e la minacciava con un coltello. Un cittadino straniero di origine peruviane è stato arrestato dai carabinieri che hanno così ...... in un primo momento fa finta di, ma, in realtà, è in preda al panico. L'Alarcon , intanto, ... per colpa del marito della protagonista, che si è ammalato bevendo l'stagnante presente nella ... Lavori all’acquedotto Carboy di Sciacca, niente acqua dal Grattavoli Le impediva di bere e di andare in bagno trattandola come fosse un animale e la minacciava con un coltello. Un cittadino straniero di origine peruviane è stato arrestato dai carabinieri ...Il volo, una volta decollato, è stato dirottato, però, a Bari. Una volta atterrati in Puglia, i circa 200 passeggeri hanno lamentato scarsa assistenza: niente acqua, né cibo. E dopo un confronto con l ...