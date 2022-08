Navas-Napoli, occhio alla formula. Scende in campo Jorge Mendes (Di venerdì 26 agosto 2022) La trattativa per Navas al Napoli procede ad oltranza, nelle ultime ore sarebbe sceso in campo anche Jorge Mendes in prima persona. Navas- Napoli CALCIOMERCATO. Jorge Mendes entra di prepotenza nelle manovre di mercato del club partenopeo. Dietro le quinte, nemmeno troppo velatamente lavora il super agente lo stesso di Keylor Navas, che può favorire gli azzurri anche per il portiere costaricense, e che ha un ottimo rapporto con De Laurentiis. Mendes vorrebbe portare la Napoli anche Crstiano Ronaldo in una super trattativa con lo United che potrebbe in premier Osimhen e al Napoli 100 milioni. Navas-Napoli, LE ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 26 agosto 2022) La trattativa peralprocede ad oltranza, nelle ultime ore sarebbe sceso inanchein prima persona.CALCIOMERCATO.entra di prepotenza nelle manovre di mercato del club partenopeo. Dietro le quinte, nemmeno troppo velatamente lavora il super agente lo stesso di Keylor, che può favorire gli azzurri anche per il portiere costaricense, e che ha un ottimo rapporto con De Laurentiis.vorrebbe portare laanche Crstiano Ronaldo in una super trattativa con lo United che potrebbe in premier Osimhen e al100 milioni., LE ...

