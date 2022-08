Macron in Algeria per recuperare uno spazio strategico (Di venerdì 26 agosto 2022) Il presidente francese, Emmanuel Macron, è da giovedì in visita ufficiale di tre giorni in Algeria con l’obiettivo di “ricostruire” le relazioni bilaterali che sono state segnate da forti differenze politiche, legate anche al passato coloniale della Francia nel Paese nordafricano. Ad accogliere il capo di Stato francese, accompagnato da una delegazione di oltre 90 persone, è stato il presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune. La visita ha tempistica significativa: quest’anno l’Algeria ha celebrato il 60° anniversario della sua indipendenza dalla Francia. Il presidente algerino Tebboune ha dichiarato che ci sono stati “risultati incoraggianti” dal primo giorno della visita di Macron, menzionando il rilancio di diversi comitati intergovernativi e una “intensificazione delle visite ad alto ... Leggi su formiche (Di venerdì 26 agosto 2022) Il presidente francese, Emmanuel, è da giovedì in visita ufficiale di tre giorni incon l’obiettivo di “ricostruire” le relazioni bilaterali che sono state segnate da forti differenze politiche, legate anche al passato coloniale della Francia nel Paese nordafricano. Ad accogliere il capo di Stato francese, accompagnato da una delegazione di oltre 90 persone, è stato il presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune. La visita ha tempistica significativa: quest’anno l’ha celebrato il 60° anniversario della sua indipendenza dalla Francia. Il presidente algerino Tebboune ha dichiarato che ci sono stati “risultati incoraggianti” dal primo giorno della visita di, menzionando il rilancio di diversi comitati intergovernativi e una “intensificazione delle visite ad alto ...

Piergiulio58 : Gas, Macron in Algeria: 'Non siamo in concorrenza con l'Italia'. Il presidente francese ha ringraziato il Paese nor… - lacittanews : Il presidente francese, Emmanuel Macron, è da giovedì in visita ufficiale di tre giorni in Algeria con l’obiettivo… - francescam63 : RT @limesonline: ?? ?? Il mondo questa settimana Riarmi nell'Indo-Pacifico, centrale di Zaporižžja, Macron in Algeria, petrolio per l’A… - ftt_radio : ??? RadioFTT, per Insider Paper, canale Telegram; BREAKING: Macron prolunga il viaggio in Algeria per firmare un ac… - MicheleVe3 : RT @limesonline: ?? ?? Il mondo questa settimana Riarmi nell'Indo-Pacifico, centrale di Zaporižžja, Macron in Algeria, petrolio per l’A… -