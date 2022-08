LIVE F1 | GP Belgio 2022 in DIRETTA | tutto pronto per la FP1 | Leclerc cambia il motore e partirà da fondo gruppo

Leggi su oasport

(Di venerdì 26 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.35 Sono cinque gli uomini in attività ad aver già vinto in. Si contano 4 trionfi per Lewis Hamilton (2010, 2015, 2017, 2020). Segue a quota 3 Sebastian Vettel (2011, 2013, 2018), mentre si sono imposti 1 volta anche Daniel Ricciardo (2014), Charles(2019) e Max Verstappen (seppur nella farsesca edizione 2021). Sono tre i successi italiani. Due di essi portano la firma di Alberto Ascari (1952 e 1953), al quale si somma il trionfo di Michele Alboreto nel 1984. 13.32 Prima di entrare nel vivo della FP1, facciamo un po’ di storia del GP del. Il pilota più vincente in assoluto è Michael Schumacher, capace di imporsi ben 6 volte (1992, 1995, 1996, 1997, 2001, 2002). Non va inoltre dimenticato come il tedesco abbia tagliato per primo il ...