LIVE F1 | GP Belgio 2022 in DIRETTA | si riparte dopo la bandiera rossa | le Ferrari comandano la classifica

Leggi su oasport

(Di venerdì 26 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.52 Subito tutti in pista per sfruttare al massimo questi ultimi minuti, Verstappen con gomme soft nuove, Leclerc con medie. 14.51 SEMAFORO VERDE! SI TORNA IN AZIONE! 14.50 Tra un minuto si potrà tornare a girare! 14.48 Il recupero della vettura di Magnussen sta andando decisamente lungo. Il camion ha caricato solamente ora la Haas. 14.47 Tra i piloti che hanno portato novità alle proprie vetture troviamo anche Norris, Bottas e Schumacher, che dovranno scontare a loro volta qualche posizione di penalità 14.46 Si attende ancora il via libera per la ripresa della FP1. Intanto Magnussen è tornato ai box della Haas. 14.44 Il recupero della Haas di Magnussen va a rilento. Solamente ora sono arrivati i mezzi per spostare la macchina del danese che, a quanto pare, ha avuto un problema al cambio. 14.43 Vedremo come ...