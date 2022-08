“L’ho appena saputo”. Ilary Blasi, ore di ansia per la brutta notizia. E ora arriva il suo annuncio (Di venerdì 26 agosto 2022) Giornata intensa e ricca di tensione quella vissuta da Ilary Blasi. La conduttrice televisiva, che ha rotto con Francesco Totti nei mesi scorsi, si trova attualmente in vacanza in Croazia ma dall’Italia aveva ricevuto una notizia davvero preoccupante. Immediatamente aveva fatto un annuncio sui social, infatti il suo gatto era scomparso nel nulla e aveva chiesto aiuto a tutti i suoi follower, al fine di ritrovarlo. E ora è arrivata un’importante novità in riferimento a questa improvvisa sparizione. Dunque, i follower di Ilary Blasi sono subito stati in apprensione per il gatto scomparso e attendevano aggiornamenti. Prima di dirvi cosa è successo, ricordiamo cosa aveva precisamente scritto la donna in una sua Instagram story: “Aiutatemi a ritrovare il mio gatto, si è ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 26 agosto 2022) Giornata intensa e ricca di tensione quella vissuta da. La conduttrice televisiva, che ha rotto con Francesco Totti nei mesi scorsi, si trova attualmente in vacanza in Croazia ma dall’Italia aveva ricevuto unadavvero preoccupante. Immediatamente aveva fatto unsui social, infatti il suo gatto era scomparso nel nulla e aveva chiesto aiuto a tutti i suoi follower, al fine di ritrovarlo. E ora èta un’importante novità in riferimento a questa improvvisa sparizione. Dunque, i follower disono subito stati in apprensione per il gatto scomparso e attendevano aggiornamenti. Prima di dirvi cosa è successo, ricordiamo cosa aveva precisamente scritto la donna in una sua Instagram story: “Aiutatemi a ritrovare il mio gatto, si è ...

