Leclerc e Verstappen dal fondo della griglia per un Gp di rimonta (Di venerdì 26 agosto 2022) Il Mondiale di Charles Leclerc riparte in salita per via del nuovo motore ibrido montato sulla sua Ferrari. Il monegasco andrà in fatti in penalità e nel Gran Premio del Belgio sarà costretto a partire... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 26 agosto 2022) Il Mondiale di Charlesriparte in salita per via del nuovo motore ibrido montato sulla sua Ferrari. Il monegasco andrà in fatti in penalità e nel Gran Premio del Belgio sarà costretto a partire...

