La Serie C è salva: Campobasso e Teramo escluse, i campionati possono partire. Ma la brutta figura resta (Di venerdì 26 agosto 2022) Campobasso e Teramo ufficialmente escluse, la Serie C è salva. Sembra brutto legare la fine del calcio professionistico in due piazze del Meridione alla sopravvivenza stessa del campionato, ma a questo punto si è ridotta la Lega Pro. Colpa dell’ennesimo pasticcio di chi governa il nostro calcio: un ripescaggio troppo frettoloso, una sentenza anomala della giustizia ordinaria e la frittata era quasi fatta, col rischio di ritrovarsi un torneo a 62 squadre e i calendari sballati. Alla fine, però, dopo un’estate passata in tribunale, il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi. Per ricostruire la vicenda bisogna ritornare a inizio luglio, quando la Covisoc (l’organismo di controllo finanziario) boccia l’iscrizione di Campobasso e Teramo. Si tratta di due situazioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022)ufficialmente, laC è. Sembra brutto legare la fine del calcio professionistico in due piazze del Meridione alla sopravvivenza stessa del campionato, ma a questo punto si è ridotta la Lega Pro. Colpa dell’ennesimo pasticcio di chi governa il nostro calcio: un ripescaggio troppo frettoloso, una sentenza anomala della giustizia ordinaria e la frittata era quasi fatta, col rischio di ritrovarsi un torneo a 62 squadre e i calendari sballati. Alla fine, però, dopo un’estate passata in tribunale, il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi. Per ricostruire la vicenda bisogna ritornare a inizio luglio, quando la Covisoc (l’organismo di controllo finanziario) boccia l’iscrizione di. Si tratta di due situazioni ...

