Juve, la probabile formazione contro la Roma: Danilo accanto a Bremer, dubbio a centrocampo (Di venerdì 26 agosto 2022) Grande attesa per il primo big match stagionale della Juventus, che affronterà la Roma sabato alle 18:30. Ancora qualche dubbio da sciogliere... Leggi su calciomercato (Di venerdì 26 agosto 2022) Grande attesa per il primo big match stagionale dellantus, che affronterà lasabato alle 18:30. Ancora qualcheda sciogliere...

_Morik92_ : Le parti sono in contatto, nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti. La #Juve ha già l'accordo con il calcia… - ZonaBianconeri : RT @SciarraMattia1: #JuveRoma formazione: In questo momento sembra più probabile l'utilizzo di un 442 o di un 4411. Nel secondo caso #mcken… - SciarraMattia1 : #JuveRoma formazione: In questo momento sembra più probabile l'utilizzo di un 442 o di un 4411. Nel secondo caso… - ZonaBianconeri : RT @mrallegri1: ??Probabile formazione di #JuveRoma #juve #dybala #Roma - mrallegri1 : ??Probabile formazione di #JuveRoma #juve #dybala #Roma -