Iran, donne allo stadio: per la prima volta da oltre 40 anni a partita campionato di calcio (Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – Le donne Iraniane hanno assistito a una partita di calcio del campionato nazionale in Iran, per la prima volta dalla rivoluzione islamica del 1979. Lo riferiscono i media statali, che parlano di circa 500 spettatrici presenti ieri sera alla partita allo stadio Azadi di Teheran. L’unica eccezione in oltre quattro decenni – ricorda la Bbc – si ebbe nell’ultima partita per la qualificazione alla Coppa del Mondo di tre anni fa, cui le donne poterono assistere. allora, le autorità cedettero dopo le proteste seguite alla morte della 29enne Sahar Khodayari, che si diede fuoco mentre era in attesa del ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – Leiane hanno assistito a unadidelnazionale in, per ladalla rivoluzione islamica del 1979. Lo riferiscono i media statali, che parlano di circa 500 spettatrici presenti ieri sera allaAzadi di Teheran. L’unica eccezione inquattro decenni – ricorda la Bbc – si ebbe nell’ultimaper la qualificazione alla Coppa del Mondo di trefa, cui lepoterono assistere.ra, le autorità cedettero dopo le proteste seguite alla morte della 29enne Sahar Khodayari, che si diede fuoco mentre era in attesa del ...

LaStampa : Iran, 500 spettatrici allo stadio Azadi di Teheran: le donne tornano allo stadio dopo 40 anni - SkyTG24 : Teheran, lo stadio apre le porte alle donne iraniane - italiaserait : Iran, donne allo stadio: per la prima volta da oltre 40 anni a partita campionato di calcio - ledicoladelsud : Iran, donne allo stadio: per la prima volta da oltre 40 anni a partita campionato di calcio - LocalPage3 : Iran, donne allo stadio: per la prima volta da oltre 40 anni a partita campionato di calcio -