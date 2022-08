Il 22% degli italiani ha fiducia nella non monogamia. Soprattutto le donne (Di venerdì 26 agosto 2022) Un report di Ashley Madison, la piattaforma leader internazionale per chi è alla ricerca di incontri extraconiugali, ha messo in discussione il concetto di monogamia tradizionale, dove le sue violazioni sono considerate “l’estrema forma di tradimento“, come osserva la Professoressa Ashley Thompson. Per anni la società è stata governata da uno standard relazionale che ha influenzato le aspettative romantiche di molte persone ma ora, anche a causa del lockdown, molte persone sembrano volere scegliere una strada diversa, che si avvicina il più possibile alla non-monogamia. Vi raccomandiamo... Cos'è l'anarchia relazionale e perché non è mancanza di rispetto del partner L'anarchia relazionale è un modo di vivere i legami che si basa sul rifiuto di categorie, etichette e norme ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 26 agosto 2022) Un report di Ashley Madison, la piattaforma leader internazionale per chi è alla ricerca di incontri extraconiugali, ha messo in discussione il concetto ditradizionale, dove le sue violazioni sono considerate “l’estrema forma di tradimento“, come osserva la Professoressa Ashley Thompson. Per anni la società è stata governata da uno standard relazionale che ha influenzato le aspettative romantiche di molte persone ma ora, anche a causa del lockdown, molte persone sembrano volere scegliere una strada diversa, che si avvicina il più possibile alla non-. Vi raccomandiamo... Cos'è l'anarchia relazionale e perché non è mancanza di rispetto del partner L'anarchia relazionale è un modo di vivere i legami che si basa sul rifiuto di categorie, etichette e norme ...

