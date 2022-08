F1 GP Belgio 2022, Russell: “Venerdì difficile, cerchiamo una soluzione” (Di venerdì 26 agosto 2022) George Russell, pilota della Mercedes, ha parlato al termine del Venerdì di prove libere del Gran Premio del Belgio di Formula 1. Il britannico, in Top 10 sia nella prima che nella seconda sessione, ha detto: “Non è stato facile per noi portare in temperatura le gomme, fin da inizio stagione. Oggi abbiamo faticato particolarmente, è necessario migliorare“. Russell ha poi aggiunto: “Non è il primo Venerdì difficile dell’anno, ma il gap che si è creato tra me, Leclerc e Verstappen fa riflettere. Non sappiamo se troveremo una soluzione o meno, ma ci proveremo“. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 26 agosto 2022) George, pilota della Mercedes, ha parlato al termine deldi prove libere del Gran Premio deldi Formula 1. Il britannico, in Top 10 sia nella prima che nella seconda sessione, ha detto: “Non è stato facile per noi portare in temperatura le gomme, fin da inizio stagione. Oggi abbiamo faticato particolarmente, è necessario migliorare“.ha poi aggiunto: “Non è il primodell’anno, ma il gap che si è creato tra me, Leclerc e Verstappen fa riflettere. Non sappiamo se troveremo unao meno, ma ci proveremo“. SportFace.

