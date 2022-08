F1, doppietta Ferrari in FP1 a Spa con Sainz davanti a Leclerc. 3° Verstappen, tante penalità in vista della gara (Di venerdì 26 agosto 2022) Si riparte con un uno-due Ferrari nella prima sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio 2022, quattordicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno e primo weekend di gara dopo una pausa estiva di quattro settimane. Sulla magica pista di Spa-Francorchamps è andata in scena una FP1 abbastanza interlocutoria, a causa di una bandiera rossa e di uno scroscio di pioggia negli ultimi minuti del turno. In ogni caso la scuderia di Maranello ha messo subito in evidenza una buona competitività sull’asciutto, con Carlos Sainz che ha firmato il miglior tempo assoluto in 1’46?538 rifilando 69 millesimi al compagno di squadra Charles Leclerc e 217 millesimi alla Red Bull del leader iridato Max Verstappen. Distacco abbastanza pesante a parità di mescola (soft) per la Mercedes di George ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 agosto 2022) Si riparte con un uno-duenella prima sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio 2022, quattordicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno e primo weekend didopo una pausa estiva di quattro settimane. Sulla magica pista di Spa-Francorchamps è andata in scena una FP1 abbastanza interlocutoria, a causa di una bandiera rossa e di uno scroscio di pioggia negli ultimi minuti del turno. In ogni caso la scuderia di Maranello ha messo subito in evidenza una buona competitività sull’asciutto, con Carlosche ha firmato il miglior tempo assoluto in 1’46?538 rifilando 69 millesimi al compagno di squadra Charlese 217 millesimi alla Red Bull del leader iridato Max. Distacco abbastanza pesante a parità di mescola (soft) per la Mercedes di George ...

