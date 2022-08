Energia: Calenda a Ronzulli, 'rigassificatori non estraggono gas, poche idee ma confuse...' (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - "I rigassificatori non sono trivelle. Non estraggono gas. Le trivelle sono quelle che volevate bandire nel 2016. poche idee ma confuse". Carlo Calenda commenta così su twitter un post di Licia Ronzulli di Fi. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - "Inon sono trivelle. Nongas. Le trivelle sono quelle che volevate bandire nel 2016.ma". Carlocommenta così su twitter un post di Liciadi Fi.

GesualdoBufali2 : RT @questcazzdianni: Giuseppe non le manda a dire a Calenda&Co 'Oggi scoprono che c’è un problema di caro energia? Ora rischio di arrabbia… - FaustoMorini : RT @questcazzdianni: Giuseppe non le manda a dire a Calenda&Co 'Oggi scoprono che c’è un problema di caro energia? Ora rischio di arrabbia… - FVerdi79 : RT @AngeloBonelli1: 25/08/2022. La Francia ha prezzo energia più alto:630 €/MWh . Ditelo a #Salvini e a #Calenda che vogliono il nucleare… - JJ13Onelove : RT @AngeloBonelli1: 25/08/2022. La Francia ha prezzo energia più alto:630 €/MWh . Ditelo a #Salvini e a #Calenda che vogliono il nucleare… - lellalux : @GuidoCrosetto dica al suo amico di chiamare Calenda, l'unico tra i 4 in lizza che sa di cosa parla in fatto di ene… -