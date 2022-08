Elon Musk promette la connessione totale in tutto il mondo

fatequalcosa : RT @SaracomemeSara: Musk: presto internet sarà ovunque nel mondo Una connessione ad internet totale, in ogni angolo del mondo, senza più zo… - test5f1798 : - SaracomemeSara : Musk: presto internet sarà ovunque nel mondo Una connessione ad internet totale, in ogni angolo del mondo, senza pi… - ItaliaStartUp_ : Elon Musk vuole connettere ogni angolo del pianeta - maryduevale : @sole24ore Universale! Assegno da Urano a Plutone fino al pianeta Terra!!In accordo con Elon Musk !!!! -

Una copertura totale in ogni angolo del pianeta, anche nei posti più remoti e irraggiungibili dal segnale. E' quanto promette, visionario patron di Tesla e Space X, nell'annunciare una colloborazione con l'operatore telefonico T - Mobile per raggiungere questo obiettivo entro un anno: i satelliti SpaceX si ...La giudice Kathaleen McCormick del Delaware Court of Chancery ha respinto la richiesta ' assurdamente ampia ' fatta dal team legale dia Twitter. L'azienda californiana dovrà fornire solo i dati di 9.000 account che rappresentano uno 'snapshot storico'. Essendo informazioni sensibili, entrambe le parti in causa dovranno ...La giudice del processo ha negato a Elon Musk la richiesta "assurdamente vasta" di dati legati agli account Twitter. Scopri di più ...Milano, 26 ago. (askanews) - Una copertura totale in ogni angolo del pianeta, anche nei posti più remoti e irraggiungibili dal segnale. E' ...