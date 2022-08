Criscito annuncia | «Quando smetterò col Toronto | smetterò con calcio»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 26 agosto 2022) Il neo terzino delhato che quella canadese sarà la sua ultime esperienza da calciatore Domenico, passato questa estate alin MLS, in una intervista a Tuttosport ha rivelato che quella canadese sarà la sua ultima esperienza da calciatore.– «Sono a fine carriera, chiudiamola così. Il giorno chedi giocare concon ilho scelto la MIs l’ho fatto perché volevo vivere ancora una esperienza diversa e formativa, per me e pure per i miei. I soldi non c’entrano: il mio ingaggio è esattamente uguale a quello che percepivo al Genoa». INSIGNE – «Giocare con un amicone, un ...