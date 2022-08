BSB | Razgatlioglu e Locatelli ospiti d' eccezione a Cadwell Park

(Di venerdì 26 agosto 2022) Sarà un weekend di gara particolare e, per certi versi, speciale, quello che si appresta a vivere il British Superbike sul circuito di. Il celebre tracciato situato nel Lincolnshire ...

Sarà un weekend di gara particolare e, per certi versi, speciale, quello che si appresta a vivere il British Superbike sul circuito di Cadwell Park . Il celebre tracciato situato nel Lincolnshire ...... il campioneTerrant MacKenzie (Yamaha). PRIMA TRIPLETTA Nella gara - 2 pomeridiana arriva il coronamento del weekend perfetto di Toprak. Il turco ha resistito per i primi dieci ...I piloti ufficiali Yamaha del mondiale saranno le special guest del fine settimana della serie britannica sul circuito del Lincolnshire. Occhio agli orari: si corre di lunedì ...SBK: Questo fine settimana il British Superbike reintroduce il singolo giro da tutto-o-niente per definire la griglia di partenza della prima delle tre gare a Cadwell Park, lo stesso che aveva fatto i ...