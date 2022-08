A2, corsia sud chiusa per tre ore dopo ribaltamento tir (Di venerdì 26 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stato necessario chiudere completamente al transito la corsia sud della A2 Salerno Reggio Calabria, per la precisione al km 8,5 dopo le sette di questa mattina in seguito al ribaltamento di un autotreno carico di carne.La sala operativa del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Salerno ha inviato la squadra di Mercato San Severino e un’autogrù dalla sede centrale. Le operazioni di messa in sicurezza provvisoria si sono protratte per tre ore fino alle 10:00 quando è stata riaperta una corsia per veicoli leggeri con peso fino a 7,5. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stato necessario chiudere completamente al transito lasud della A2 Salerno Reggio Calabria, per la precisione al km 8,5le sette di questa mattina in seguito aldi un autotreno carico di carne.La sala operativa del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Salerno ha inviato la squadra di Mercato San Severino e un’autogrù dalla sede centrale. Le operazioni di messa in sicurezza provvisoria si sono protratte per tre ore fino alle 10:00 quando è stata riaperta unaper veicoli leggeri con peso fino a 7,5. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

