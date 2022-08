Virus West Nile, 71 contagi in Italia nell'ultima settimana e 2 morti (Di giovedì 25 agosto 2022) I dati dell'Istituto superiore di sanità sulla febbre da zanzare: 301 casi a partire da giugno e 15 decessi Leggi su repubblica (Di giovedì 25 agosto 2022) I dati dell'Istituto superiore di sanità sulla febbre da zanzare: 301 casi a partire da giugno e 15 decessi

TrevisoVerdi : RT @tribuna_treviso: Erminio Bonsembiante, direttore Igiene e Sanità pubblica dell’Ulss 2: «Il clima ha favorito la diffusione, 8 positivi… - tribuna_treviso : Erminio Bonsembiante, direttore Igiene e Sanità pubblica dell’Ulss 2: «Il clima ha favorito la diffusione, 8 positi… - ildenaro_it : #WestNile, in sette giorni 71 #casi e 2 #decessi (15 da #giugno) in #Italia per il #virus della #zanzara - ottigrisi : RT @RobertoBurioni: In questo momento trascuro i virus pensando solo a diesis e a bemolle, dunque vi ripropongo un mio post scritto su Face… - infoitsalute : West Nile Virus, da giugno 300 casi in Italia -