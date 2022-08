Un’idea per le vacanze è il luogo privilegiato da Papi e imperatori (Di giovedì 25 agosto 2022) L’estate ci richiama a un tempo per fermarci, sia per il nostro benessere fisico che per quello dell’anima, perché non solo il corpo ha bisogno di rigenerarsi, ma anche il nostro spirito. Ci sono dei luoghi incantevoli dove, proprio in estate, è possibile ricaricarsi e riposarsi. E l’Italia ne offre tantissimi. Un luogo di vacanza L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 25 agosto 2022) L’estate ci richiama a un tempo per fermarci, sia per il nostro benessere fisico che per quello dell’anima, perché non solo il corpo ha bisogno di rigenerarsi, ma anche il nostro spirito. Ci sono dei luoghi incantevoli dove, proprio in estate, è possibile ricaricarsi e riposarsi. E l’Italia ne offre tantissimi. Undi vacanza L'articolo proviene da La Luce di Maria.

zaiapresidente : ??? SANZIONI ALLA RUSSIA, ECCO COSA NE PENSO ??? Se qualcuno sta coccolando l'idea di andare avanti all'infinito c… - GiuseppeConteIT : Miracoli elettorali. Il nostro progetto per un #salariominimo a 9 euro l'ora è stato ostacolato per mesi. Da quando… - GiuseppeConteIT : Entusiasmo e partecipazione: un sentito grazie alla comunità @Mov5Stelle per la grande affluenza a queste ‘parlamen… - RCodini : Parlare per tutta la campagna elettorale di Giorgia Meloni significa farle un favore. Pensiamo ai contenuti, che di… - ACasperia : @Tatti07808594 @MariagioD @PBerizzi @repubblica Questa è una idea personale. Se non poteva esistere sarebbe stata… -