Una magnifica serata di riavvicinamento tra squadra e tifo: Napoli-Juve Stabia 3-0 (Di giovedì 25 agosto 2022) Stadio: Diego Armando MaradonaMarcatori: 57’ Ndombele, 83’ Ambrosino, 90’ Zerbin Il Napoli accoglie i tifosi all’arena di Fuorigrotta nell’amichevole a porte aperte contro la Juve Stabia, per presentare i nuovi innesti della squadra al pubblico. La tifoseria risponde presente, riempiendo gli spalti del Diego Armando Maradona ed accogliendo con calore i nuovi calciatori, con una preferenza che di certo non sorprende: Khvicha Kvaratskhelia è già un idolo della città, non a caso il suo ingresso è stato accompagnato da un entusiasmo che da troppo è mancato nel nostro stadio. La partita si è svolta con grande rispetto tra le squadre e le tifoserie, in un clima all’insegna del divertimento e dell’amore per lo sport e per le compagini in campo. Gli azzurri si rendono subito ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 25 agosto 2022) Stadio: Diego Armando MaradonaMarcatori: 57’ Ndombele, 83’ Ambrosino, 90’ Zerbin Ilaccoglie isi all’arena di Fuorigrotta nell’amichevole a porte aperte contro la, per presentare i nuovi innesti dellaal pubblico. Laseria risponde presente, riempiendo gli spalti del Diego Armando Maradona ed accogliendo con calore i nuovi calciatori, con una preferenza che di certo non sorprende: Khvicha Kvaratskhelia è già un idolo della città, non a caso il suo ingresso è stato accompagnato da un entusiasmo che da troppo è mancato nel nostro stadio. La partita si è svolta con grande rispetto tra le squadre e leserie, in un clima all’insegna del divertimento e dell’amore per lo sport e per le compagini in campo. Gli azzurri si rendono subito ...

