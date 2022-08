Ultime Notizie – Us Open, Djokovic non vaccinato: verso assenza a New York (Di giovedì 25 agosto 2022) Novak Djokovic, non vaccinato contro il covid, non si è ufficialmente cancellato dalla lista degli iscritti allo US Open, in cui vista la sua classifica sarebbe testa di serie numero 5. Al momento l’ex numero 1 del mondo non ha i requisiti per entrare negli Stati Uniti in quanto da ottobre 2021 vige il divieto di ingresso sul territorio nazionale statunitense a stranieri che non abbiano ricevuto la completa vaccinazione contro il Covid-19. E Djokovic, come noto, non è vaccinato. Motivo per cui gli è stato tolto il visto dopo ben due procedimenti d’appello prima dell’Australian Open, e per cui ha saltato i Masters 1000 di Indian Wells e Miami tra marzo e aprile, e di Cincinnati la scorsa settimana. Inoltre, per questo ha dovuto saltare anche il Masters 1000 canadese di Montreal, in ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 25 agosto 2022) Novak, noncontro il covid, non si è ufficialmente cancellato dalla lista degli iscritti allo US, in cui vista la sua classifica sarebbe testa di serie numero 5. Al momento l’ex numero 1 del mondo non ha i requisiti per entrare negli Stati Uniti in quanto da ottobre 2021 vige il divieto di ingresso sul territorio nazionale statunitense a stranieri che non abbiano ricevuto la completa vaccinazione contro il Covid-19. E, come noto, non è. Motivo per cui gli è stato tolto il visto dopo ben due procedimenti d’appello prima dell’Australian, e per cui ha saltato i Masters 1000 di Indian Wells e Miami tra marzo e aprile, e di Cincinnati la scorsa settimana. Inoltre, per questo ha dovuto saltare anche il Masters 1000 canadese di Montreal, in ...

