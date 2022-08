UFFICIALE Lecce, arriva Umtiti in prestito dal Barcellona: il comunicato (Di giovedì 25 agosto 2022) Il Barcellona ha ufficializzato il prestito al Lecce di Samuel Umtiti: il comunicato Samuel Umtiti è un nuovo calciatore del Lecce. Ad annunciarlo è stato il Barcellona tramite un comunicato UFFICIALE. IL comunicato – «FC Barcelona e Unione Sportiva Lecce di Serie A italiana hanno raggiunto un accordo sul prestito del difensore Samuel Umtiti fino al 30 giugno 2023. Non è prevista alcuna opzione di acquisto. Il Lecce ha vinto la Serie B italiana la scorsa stagione e ora è tornato a giocare ai massimi livelli del calcio italiano». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 agosto 2022) Ilha ufficializzato ilaldi Samuel: ilSamuelè un nuovo calciatore del. Ad annunciarlo è stato iltramite un. IL– «FC Barcelona e Unione Sportivadi Serie A italiana hanno raggiunto un accordo suldel difensore Samuelfino al 30 giugno 2023. Non è prevista alcuna opzione di acquisto. Ilha vinto la Serie B italiana la scorsa stagione e ora è tornato a giocare ai massimi livelli del calcio italiano». L'articolo proviene da Calcio News 24.

