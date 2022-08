Totti-Blasi divorzio, c'è la data: «La scelta di Ilary non promette bene» (Di giovedì 25 agosto 2022) Continua il vortice di gossip su Ilary Blasi e Francesco Totti. Dopo l'annuncio della separazione, gli ex coniugi sono stati circondati da numerose indiscrezioni che non sono mai state confermate o smentite. C'è chi è pronto a giurare che lui sia andato a vedere la partita della Roma a casa della nuova compagna Noemi Bocchi, mentre la padrona di casa de L'Isola dei Famosi continua le sue vacanze. Pausa di relax che dovrà finire dal momento che, come fa sapere Il Corriere della Sera, il primo incontro per il divorzio tra Totti e Blasi sarebbe previsto "per giovedì 1° settembre, al più tardi lunedì 5, per entrare nel vivo intorno a metà mese". divorzio Totti-Blasi: la separazione potrebbe durare tre anni Cosa succederà nei prossimi ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 25 agosto 2022) Continua il vortice di gossip sue Francesco. Dopo l'annuncio della separazione, gli ex coniugi sono stati circondati da numerose indiscrezioni che non sono mai state confermate o smentite. C'è chi è pronto a giurare che lui sia andato a vedere la partita della Roma a casa della nuova compagna Noemi Bocchi, mentre la padrona di casa de L'Isola dei Famosi continua le sue vacanze. Pausa di relax che dovrà finire dal momento che, come fa sapere Il Corriere della Sera, il primo incontro per iltrasarebbe previsto "per giovedì 1° settembre, al più tardi lunedì 5, per entrare nel vivo intorno a metà mese".: la separazione potrebbe durare tre anni Cosa succederà nei prossimi ...

