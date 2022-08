Spalletti : "Girone molto duro, ma vogliamo essere all'altezza" (Di giovedì 25 agosto 2022) Luciano Spalletti commenta il sorteggio di Champions League, Napoli nel Girone A con Liverpool, Ajax e Rangers. Ecco le sue dichiarazioni : " Ci sono toccate tre squadre tostissime, ma lasciatemi pensare che anche loro non sono poi cosi contenti di aver beccato il Napoli". " E venuto fuori un Girone molto duro, come del resto lo sono quasi tutti. Dare le percentuali di possibilità del passaggio del turno è un gioco complicato". " La cosa più importante è farci trovare all'altezza della competizione per Club più prestigiosa del pianeta. Che poi essere all'altezza significa allo stesso tempo aumentare le possibilità di andare avanti". " Siamo in un Girone con tre squadre che rappresentano la migliore storia e tradizione del calcio ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 25 agosto 2022) Lucianocommenta il sorteggio di Champions League, Napoli nelA con Liverpool, Ajax e Rangers. Ecco le sue dichiarazioni : " Ci sono toccate tre squadre tostissime, ma lasciatemi pensare che anche loro non sono poi cosi contenti di aver beccato il Napoli". " E venuto fuori un, come del resto lo sono quasi tutti. Dare le percentuali di possibilità del passaggio del turno è un gioco complicato". " La cosa più importante è farci trovare all'della competizione per Club più prestigiosa del pianeta. Che poiall'significa allo stesso tempo aumentare le possibilità di andare avanti". " Siamo in uncon tre squadre che rappresentano la migliore storia e tradizione del calcio ...

sscnapoli : ?? Spalletti “Girone molto duro ma vogliamo essere all’altezza dei nostri avversari per andare avanti” ??… - claudioruss : #Spalletti sul sorteggio Champions del #Napoli: 'Liverpool, Ajax e Rangers tostissime, ma lasciatemi pensare che an… - CorSport : #Spalletti: 'Girone difficile, ma lo sarà anche per le nostre avversarie' ?? - Mary47581765 : RT @sscnapoli: ?? Spalletti “Girone molto duro ma vogliamo essere all’altezza dei nostri avversari per andare avanti” ?? - napolitanoscuba : RT @sscnapoli: ?? Spalletti “Girone molto duro ma vogliamo essere all’altezza dei nostri avversari per andare avanti” ?? -