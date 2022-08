Sanremo 2023: Alfonso Signorini E Lo Sgarbo Ad Amadeus! (Di giovedì 25 agosto 2022) Sanremo 2023: normalmente spetta ad Amadeus annunciare i nomi dei concorrenti, ma quest’anno è stato Alfonso Signorini con una sorprendente indiscrezione a rivelare il cast del Festival… Al Festival di Sanremo 2023 manca ancora diverso tempo, ma come ognuno si inizia già a parlare dei nomi dei possibili concorrenti. Quest’anno, però, ad aver rivelato in anteprima i nomi dei cantanti in gara, anche se ovviamente non sono stati ancora ufficializzati, è stato Alfonso Signorini. Il settimanale Chi, in questo modo, ha tolto l’effetto sorpresa ad Amadeus, a cui spettava annunciare i concorrenti. Sanremo 2023: svelati i nomi dei concorrenti dal settimanale Chi! Anche nel 2023, ovviamente, si terrà una nuova ... Leggi su uominiedonnenews (Di giovedì 25 agosto 2022): normalmente spetta ad Amadeus annunciare i nomi dei concorrenti, ma quest’anno è statocon una sorprendente indiscrezione a rivelare il cast del Festival… Al Festival dimanca ancora diverso tempo, ma come ognuno si inizia già a parlare dei nomi dei possibili concorrenti. Quest’anno, però, ad aver rivelato in anteprima i nomi dei cantanti in gara, anche se ovviamente non sono stati ancora ufficializzati, è stato. Il settimanale Chi, in questo modo, ha tolto l’effetto sorpresa ad Amadeus, a cui spettava annunciare i concorrenti.: svelati i nomi dei concorrenti dal settimanale Chi! Anche nel, ovviamente, si terrà una nuova ...

nevesumarte : RT @imluca_: Sunshine che cerca di contattare Annalisa perché Amadeus la sta cercando per Sanremo 2023 - GiorgiaFieni : RT @meriferr78: GRIGNO a Sanremo 2023.. segna Amede’ #Techetechete - meriferr78 : GRIGNO a Sanremo 2023.. segna Amede’ #Techetechete - Sarasunn_ : Non so voi ma io passerei direttamente a febbraio 2023 precisamente alla settimana santa di Sanremo - Tvottiano : @famigliasimpson @napoliforever89 @yosoyelfanal @enrick81 @MikyS03 @AgoCannella @IntornoTv @carlo234556… -