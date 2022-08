Roma | 20enne morto in incidente | arrestato poliziotto positivo a test alcol e droga

(Di giovedì 25 agosto 2022) (Adnkronos) – E’ statol’uomo che era alla guida dell’auto che ieri mattina aha travolto e ucciso un ragazzo di vent’anni a bordo di uno scooter, in via Prenestina altezza dello svincolo del Gra a. Il conducente dell’auto, undi 46 anni, precedentemente sospeso dal servizio, è risultatoagli esami die per lui l’autorità giudiziaria ha disposto l’arresto in carcere. A eseguire l’arresto sono stati gli agenti della Polizia Locale diCapitale con il V Gruppo Prenestino che ieri sono intervenuti sul posto per i rilievi. L'articolo proviene da Italia Sera.

