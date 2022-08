Olivia Pratt-Korbel, bimba di 9 anni uccisa dalla faida tra bande a Liverpool: colpita per errore durante sparatoria (Di giovedì 25 agosto 2022) Un altro omicidio scuote Liverpool. Questa volta la vittima è una bambina di appena 9 anni, Olivia Pratt-Korbel, uccisa da un colpo di pistola nella sua casa, durante quella che sembrava una... Leggi su ilmattino (Di giovedì 25 agosto 2022) Un altro omicidio scuote. Questa volta la vittima è una bambina di appena 9da un colpo di pistola nella sua casa,quella che sembrava una...

