Milano, uno sguardo di troppo e un 15enne viene accoltellato fuori dal centro commerciale (Di giovedì 25 agosto 2022) Ennesimo episodio di violenza nel capoluogo lombardo. Un ragazzino di 15 anni è stato accoltellato fuori da una sala giochi di un centro commerciale. Viviamo in città sempre meno sicure, senza distinzione tra Nord e Sud. Specialmente nelle grandi metropoli le tragedie sono all’ordine del giorno. L’ultima ha come sfondo Milano dove un ragazzino di 15 anni è stato accoltellato per uno sguardo di troppo. ANSA/DANIEL DAL ZENNARO/archivioIl 15enne si trovava a Busnago – in provincia del capoluogo lombardo – all’esterno di un centro commerciale. A colpirlo un giovane di 27 anni residente in provincia di Lecco. Stando alle prime ricostruzioni dei militari della Compagnia di Vimercate i due ... Leggi su formatonews (Di giovedì 25 agosto 2022) Ennesimo episodio di violenza nel capoluogo lombardo. Un ragazzino di 15 anni è statoda una sala giochi di un. Viviamo in città sempre meno sicure, senza distinzione tra Nord e Sud. Specialmente nelle grandi metropoli le tragedie sono all’ordine del giorno. L’ultima ha come sfondodove un ragazzino di 15 anni è statoper unodi. ANSA/DANIEL DAL ZENNARO/archivioIlsi trovava a Busnago – in provincia del capoluogo lombardo – all’esterno di un. A colpirlo un giovane di 27 anni residente in provincia di Lecco. Stando alle prime ricostruzioni dei militari della Compagnia di Vimercate i due ...

